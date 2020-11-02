В Украине за сутки обнаружили 6 754 новых заражений коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 402 194, смертей от коронавируса – 7 375, случаев выздоровления – 163 768.

Среди регионов Украины на первых места по количеству выявленных случаев коронавируса находится Киев – 38 745 случаев заражения, 787 смертей от коронавируса и 12 294 случая выздоровления.

В Харьковской области зафиксировали 37 997 случаев заражения, 531 летальный случай и 6 995 случаев выздоровления.

Во Львовской области обнаружили 30 700 случаев заражения, 891 летальный случай и 12 125 случаев выздоровления.