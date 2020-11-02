Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ
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Министерство финансов сообщает, что не видит возможности заложить в расходы госбюджета компенсацию производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и предостерегает от выпуска ОВГЗ для погашения долга перед ВИЭ.
Об этом говорится в отчете Минфина, который публикует БизнесЦензор.
В отчете сообщается, что Министерство энергетики своим письмом в Кабмин от 9 сентября обозначило потребности финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) для оплаты электроэнергии из ВИЭ из госбюджета в сумме 3,86 млрд грн.
"При этом источники сбалансирования госбюджета Минэнерго не обозначены", – говорится в письме Минфина.
Кроме того, Минфин предостерегает от реализации предложения Минэнерго о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед ВИЭ, которые были образованы до 1 августа 2020 года.
"Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитных рейтингов Украины", – сообщает Минфин.
Кроме того, говорится в письме Минфина, это приведет к увеличению объема госдолга и повысит затраты на его обслуживание. Это, в свою очередь, поставит под угрозу соблюдение в 2020 году маяка по показателю дефицита сектора общегосударственного управления, установленного Меморандумом с МВФ.
Также Минфин указывает на отсутствие источников сбалансирования бюджета для выполнения закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который был принят в июне 2020 года.
Законом предусмотрены финансирование государственной генерации на сумму 11,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ, а также погашение долга ГП "Энергорынок" за электроэнергию из госбюджета на сумму 16,3 млрд грн.
Минфин предлагает Минэнерго совместно с Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовить предложения об изменении законодательства, которые могут сбалансировать рынок электрической энергии.
По состоянию на 1 октября общая задолженность ГарПока составляет 33,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн – перед производителями из ВИЭ, 8,9 млрд грн – перед госгенерацией НАЭК "Энергоатом" и Укргидроэнерго.
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На удивление правильное решение соросятинского правительства, но кажется это еще невечер.
Эти олигархи , как Ахметов и Коломойскиймогут могут быть , как условно про Российская, так и услрвно про Американская или про Китайская или про Европейские, на смом деле у их хозяева те кто через силовой блок эти страны контролирует офшоры, это частные финансовые круги , которые на западе являются государства в государстве и только они двигают экономику вливая триллионы через фондовый рынок своих стран естественно присутствует рыночный конкурентный механизм, но так же и монопольный нам не повезло, Украина оказалассь им не как партнер а как придаток, зачем им делиться своим всем что есть когда можно через правительство Ахметова и Коломойского , а так же депутатов за малую долю решить все вопросы, так что если правительсво про олигархическое, а про Российское , как Януковича или Медведчука или типа про Западное, как Порошенка с Зеленским по сути оно неоколониальное,и только условно называются украинским, смысл захватить страну, через захват ресурсов, а народ без ресурсов не хощяевы своей страны уже де юре и окончательно, не ужели не понятно о чем речь, ну ты точно живешь в Украине так и не понял, что соросятина это не люди, а интересы, от Обалдуй.
Инвесторы "зеленки" выиграют международные суды ииии-
Мы опять заплатим "ахметке и ко" за зеленых долбодятлов.
Этот зеленый осел тупо гробит государство...