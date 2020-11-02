БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1017 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
4430 15
держбюджет (736) Мінфін (1668) ОВДП (461) Зелений тариф (259) Міненерго (318)

Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ

Новини БізнесЦензор Енергетика

Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ

Министерство финансов сообщает, что не видит возможности заложить в расходы госбюджета компенсацию производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и предостерегает от выпуска ОВГЗ для погашения долга перед ВИЭ.

Об этом говорится в отчете Минфина, который публикует БизнесЦензор.

В отчете сообщается, что Министерство энергетики своим письмом в Кабмин от 9 сентября обозначило потребности финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) для оплаты электроэнергии из ВИЭ из госбюджета в сумме 3,86 млрд грн.

"При этом источники сбалансирования госбюджета Минэнерго не обозначены", – говорится в письме Минфина.

Кроме того, Минфин предостерегает от реализации предложения Минэнерго о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед ВИЭ, которые были образованы до 1 августа 2020 года.

"Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитных рейтингов Украины", – сообщает Минфин.

Кроме того, говорится в письме Минфина, это приведет к увеличению объема госдолга и повысит затраты на его обслуживание. Это, в свою очередь, поставит под угрозу соблюдение в 2020 году маяка по показателю дефицита сектора общегосударственного управления, установленного Меморандумом с МВФ.

Также Минфин указывает на отсутствие источников сбалансирования бюджета для выполнения закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который был принят в июне 2020 года.

Законом предусмотрены финансирование государственной генерации на сумму 11,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ, а также погашение долга ГП "Энергорынок" за электроэнергию из госбюджета на сумму 16,3 млрд грн.

Минфин предлагает Минэнерго совместно с Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовить предложения об изменении законодательства, которые могут сбалансировать рынок электрической энергии.

По состоянию на 1 октября общая задолженность ГарПока составляет 33,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн – перед производителями из ВИЭ, 8,9 млрд грн – перед госгенерацией НАЭК "Энергоатом" и Укргидроэнерго.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+2
Не верю! Не верю в то, что это произойдёт. И доилово государства а на самом деле нас, по этой теме прекратится. Но если сие произойдёт значит что то "пробзділось в датському князівстві". Минфин отказался закладывать в госбюджет расходы на компенсацию "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 6805
показати весь коментар
02.11.2020 18:45
+2
Кидалы!!!
показати весь коментар
02.11.2020 19:13
+2
А тебя не захватили?,или у нас агрохолдингов нет или монополий? они по всюду и рамках лоббистских закона, начиная с финановой сферы и заканчивая всем остальным,только были государственные, а сейчас их прихватищировали,разве что среднему классу оставили немного пусть работают руками и головой , но еще не вечер, дожим впереди, или правительство олигархов не ведет соросятинскую политику колонеализма,а Ахметовское оно или Януковича, Медвелчука или хоть самого Сороса вместе с Ротшильдами как прелыдущее Яценюка, Гройсмана с Яресько, Супрун, Гончаруками , Гонтаревыми и Миловановым и Мировым банком,какая разница это захват власти в стране и ресурсов путем финансовых пирамид,манипуляций, кризисов и новых долгов пока все не отберут за долги и народ не умрет в нищете и это не просто слова, а реальность,посмотри на Африку, Южную Америку с миллионами беженцов.Это политика и Украине в ней отвелено место гле мы не можем зарабатывать на своей земле. Я тебе про Фому ты мне про Ерему. Сколько в Украине минимальная зарплата?, минимальная пенсия? А Какая медицина убога с допотопным оборудованием, так еще все медики скоро выедут из страны, а если тебя интерисует тема с санитарами, так пойди сам проверься, а то скоро и санитаров со свечкой не найдешь,все уедут, будешь проверяться у Бориса за 600 $ в сутки, но я вижу тебя же не захватили, как 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, а остальные 20% менты, прокуроры, деньги есть рас тедбе так близько к сердцу имя Сороса - финансового афериста с человекоко-ненависническрй идеологией, корую применяют все к странам с продажным руковадством или тебе все равно или действительно оболдуй, так еще с комплексами по поводу психики.
показати весь коментар
03.11.2020 02:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бизнес долден зарабатывать деньги продавая свою продукцию на рынке, в том числе иэ/э,а не получать откат с бюджета, мало того платить налоги, а Зе э/э звильнылы от уплаты налогов при завозе оборудования, вместо того что произволить оборудование без налогов в Украине, заплатив населению зарплату, так им еще с бюджета подавай, так еще и в 3 раза дороде Европейскиих цен, потому, что олигархи не допускают население к бюзнесу потому и цены высокие и с бюджета им плати в место кислорода больным.
На удивление правильное решение соросятинского правительства, но кажется это еще невечер.
показати весь коментар
02.11.2020 18:12 Відповісти
Неловкий, что такое "Соросятинское правительство"? Это Шмыгаль, что ли "Соросятинский"? Обалдуй, правительство Украины назначено по квотам Коломойского, Ахметова, Пинчука и Медведчука. Хотя для тебя они тоже "Соросята"?
показати весь коментар
02.11.2020 22:39 Відповісти
Политика условного Сороса , который является хоть и престарелым но с большими связями в финансовых кругах США, выражается в идеологии неоколониализма старыми метолами, а именно высокая % ставка в национальной валюте, что бы сократить внутрений рынок и экономику,а так же вывод валюты в результате высокой прибыли по средсту гос.облигации и накачка ноавми долгами, закрытие перед колонией рынков сбыта для товаров с высокой добавочной стоимостью и открытие внутреннего для сбыта любого товара потому, как производство даже масок проблематично в связи с отсутствием рыночной конкурентной экономики ,приватизация сырьевых ресурсов колонии принадлежащих населению этих стран для контроля и вывоза сырья за бесценок, таким образом управляются колония, через своих подпучных олигархов , которые хранят свои деньги на западе, там же они берут в долг финансы для закупки технологий в сырьевой отрасли и платят высокие % отмывая их через ценные бумаги.
Эти олигархи , как Ахметов и Коломойскиймогут могут быть , как условно про Российская, так и услрвно про Американская или про Китайская или про Европейские, на смом деле у их хозяева те кто через силовой блок эти страны контролирует офшоры, это частные финансовые круги , которые на западе являются государства в государстве и только они двигают экономику вливая триллионы через фондовый рынок своих стран естественно присутствует рыночный конкурентный механизм, но так же и монопольный нам не повезло, Украина оказалассь им не как партнер а как придаток, зачем им делиться своим всем что есть когда можно через правительство Ахметова и Коломойского , а так же депутатов за малую долю решить все вопросы, так что если правительсво про олигархическое, а про Российское , как Януковича или Медведчука или типа про Западное, как Порошенка с Зеленским по сути оно неоколониальное,и только условно называются украинским, смысл захватить страну, через захват ресурсов, а народ без ресурсов не хощяевы своей страны уже де юре и окончательно, не ужели не понятно о чем речь, ну ты точно живешь в Украине так и не понял, что соросятина это не люди, а интересы, от Обалдуй.
показати весь коментар
03.11.2020 00:32 Відповісти
Слушай, тебя уже давно захватили, смотри-вон санитары со свечками тебя обыскались.
показати весь коментар
03.11.2020 00:41 Відповісти
А тебя не захватили?,или у нас агрохолдингов нет или монополий? они по всюду и рамках лоббистских закона, начиная с финановой сферы и заканчивая всем остальным,только были государственные, а сейчас их прихватищировали,разве что среднему классу оставили немного пусть работают руками и головой , но еще не вечер, дожим впереди, или правительство олигархов не ведет соросятинскую политику колонеализма,а Ахметовское оно или Януковича, Медвелчука или хоть самого Сороса вместе с Ротшильдами как прелыдущее Яценюка, Гройсмана с Яресько, Супрун, Гончаруками , Гонтаревыми и Миловановым и Мировым банком,какая разница это захват власти в стране и ресурсов путем финансовых пирамид,манипуляций, кризисов и новых долгов пока все не отберут за долги и народ не умрет в нищете и это не просто слова, а реальность,посмотри на Африку, Южную Америку с миллионами беженцов.Это политика и Украине в ней отвелено место гле мы не можем зарабатывать на своей земле. Я тебе про Фому ты мне про Ерему. Сколько в Украине минимальная зарплата?, минимальная пенсия? А Какая медицина убога с допотопным оборудованием, так еще все медики скоро выедут из страны, а если тебя интерисует тема с санитарами, так пойди сам проверься, а то скоро и санитаров со свечкой не найдешь,все уедут, будешь проверяться у Бориса за 600 $ в сутки, но я вижу тебя же не захватили, как 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, а остальные 20% менты, прокуроры, деньги есть рас тедбе так близько к сердцу имя Сороса - финансового афериста с человекоко-ненависническрй идеологией, корую применяют все к странам с продажным руковадством или тебе все равно или действительно оболдуй, так еще с комплексами по поводу психики.
показати весь коментар
03.11.2020 02:11 Відповісти
Вас, что, еще после выходных не пособирали назад в дурдом? Непорядок!
показати весь коментар
03.11.2020 02:15 Відповісти
Я так понял, тебе не проблема волнут и не суть, зацикленному на личных **********.
показати весь коментар
03.11.2020 16:18 Відповісти
Не верю! Не верю в то, что это произойдёт. И доилово государства а на самом деле нас, по этой теме прекратится. Но если сие произойдёт значит что то "пробзділось в датському князівстві". Минфин отказался закладывать в госбюджет расходы на компенсацию "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 6805
показати весь коментар
02.11.2020 18:45 Відповісти
Кидалы!!!
показати весь коментар
02.11.2020 19:13 Відповісти
Балакали, балакали, сіли та й заплакали.
показати весь коментар
02.11.2020 22:43 Відповісти
В итоге - новые инвесторы не придут,
Инвесторы "зеленки" выиграют международные суды ииии-
Мы опять заплатим "ахметке и ко" за зеленых долбодятлов.
Этот зеленый осел тупо гробит государство...
показати весь коментар
02.11.2020 23:28 Відповісти
все равно зрада правда?
показати весь коментар
03.11.2020 00:05 Відповісти
политика -это искусство договариваться а не игры аферюг.
показати весь коментар
03.11.2020 00:11 Відповісти
нельзя договорится с тем у кого крапленая колода в рукаве, я про наших олигархов, в случае ахметкина в прямом и переносном смысле
показати весь коментар
03.11.2020 00:14 Відповісти
три месяца назад подписали меморандум,а сейчас тупо кидают.Власть токсична,мне на нее-плевать,НО эти уроды гробят мою страну и это небезразлично...
показати весь коментар
03.11.2020 00:35 Відповісти
 
 