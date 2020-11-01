SkyUp и Windrose выполнят серию рейсов в Узбекистан

SkyUp и "Роза Ветров" (Windrose) в ноябре и декабре 2020 года выполнят серию чартерных рейсов Киев-Ташкент-Киев.

Оба авиаперевозчика уже открыли продажу билетов, сообщает avianews.com.

Вылеты из Киева в столицу Узбекистана у "Розы Ветров" запланированы 1, 12, 23, 30 ноября, в обратном направлении 2, 13, 23 ноября и 1 декабря.

На данный момент "Роза Ветров" позволяет купить авиабилеты только на 1 ноября. Они стоят 8 540 грн в одну сторону с учетом перевозки ручной клади 7 кг и багажа 23 кг.

SkyUp внесла в расписание вылеты 12, 19 и 26 ноября в обоих направлениях. Билеты с учетом ручной клади 7 кг и багажа 23 кг стоят от 8 110 грн в одну сторону, от 19 180 грн туда-обратно.

Оба авиаперевозчика уже получили от Госавиаслужбы Украины права на выполнение по два еженедельных чартерных рейса Киев-Ташкент со сроком действия до 27 марта 2021 года. Соответствующие решения оформлены приказами от 26 и 29 октября 2020 года.

Регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются с 2015 года, поскольку назначенные перевозчики Uzbekistan Airways и МАУ не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.