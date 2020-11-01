В Украине за сутки 7 959 новых заболевших коронавирусом, – СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 513 человек, умерли 110 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 31 октября, было зафиксировано рекордное количество 8 752 новых заболевших COVID-19, 30 октября зафиксировано 8 312 новых случаев заболевания, 29 октября было зарегистрировано 7 342 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 28 октября было зафиксировано 7 474 заболевших, сообщает Интерфакс-Украина.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 226 693 человека, что на 5 366 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (883), Житомирской области (708), Киеве (689), Донецкой (545), Хмельницкой (424) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7 757 подозрений на COVID-19.