Минздрав будет на контрактной основе привлекать медиков к борьбе с коронавирусом
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Министерство здравоохранения разработало механизм привлечения медработников на контрактной основе к командам медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19.
Как сообщается, речь идет о медиках, которые изъявят добровольное желание подписать соответствующий контракт, передает Интерфакс-Украина.
Контракт предусматривает командировку в медучреждения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц. При этом, за медработником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой.
Медик, подписавший контракт, пользуется правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.
Джерело: Интерфакс-Украина
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