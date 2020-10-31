В Берлине открыли скандальный аэропорт, который строили 14 лет

В субботу, 31 октября, после многократного переноса сроков открытия, в Германии наконец начнет работу новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER).

Строительство аэропорта началось еще в 2006 году, пишет DW.

Изначально планировалось, что аэропорт сдадут в эксплуатацию в октябре 2011 года. Но из-за различных технических и строительных недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности, даты открытия BER отменяли и переносили в общей сложности шесть раз.

В ходе инвентаризации объекта в 2013 году было выявлено около 120 тысяч дефектов, в том числе серьезных: к примеру, неработающая система противопожарной защиты, тысячи автоматических дверей без подключения к электросети и провисающие потолки парковок.

Еще одной проблемой с точки зрения безопасности стало большое число беспорядочно проложенных кабелей. Кроме того, эскалаторы, ведущие от терминала вылета к подземному вокзалу, оказались слишком короткими.

Чтобы устранить изъяны, архитекторам, инженерам, техническим специалистам и строителям потребовалось восемь лет. В итоге строительная смета выросла с 2 млрд до 7 млрд евро.

Помимо этого выяснилось, что проектировщики нового аэропорта ошиблись в расчетах и он будет слишком мал. Поэтому было принято решение о дальнейшем расширении, которое должно закончиться к 2030 году и потребует дополнительных затрат в 2,3 млрд евро.

Специалисты пришли к выводу, что к такой ситуации привели ошибки на всех уровнях, но прежде всего недостаток опыта и слишком сильное давление политиков: новый берлинский аэропорт BER должен был стать объектом престижа, главными воздушными воротами немецкой столицы.