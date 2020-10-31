Цены на нефть упали до июньских минимумов

Мировые цены на нефть упали в последний рабочий день октября в район минимумов, которые были зафиксированы ещё в июне, опустившись заметно ниже 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржевых площадок.

По итогам торгов пятницы цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,7%, до 37,62 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 35,79 доллара за баррель, сообщает Прайм.

С мая по август цены на нефть непрерывно восстанавливались после грандиозного обвала, который длился с января по апрель. Но осенние месяцы выдались холодными для нефтяных котировок: в сентябре Brent потеряла 9,6% своей стоимости, в октябре – 8,1%, а марка WTI подешевела на 5,6% в сентябре и на 11% в октябре.

В итоге в октябре эти котировки снова опустились ниже психологической отметки в 40 долларов за баррель. А последняя неделя месяца стала худшей с июня, как в контексте общего падения, так и в разрезе уровня цен.

В итоге нефть растеряла весь свой ценовой рост, набранный за три месяца.

Цены на нефть до сих пор не могут восстановиться до уровня, зафиксированного в начале года. Новогодние торги были открыты на отметках выше 60 долларов за баррель. Основным и до сих пор длящимся фактором, оказавшим давление на цены на нефть, стало распространение нового коронавируса, а весной дополнительный удар по ним нанесло непродление прежних договорённостей об ограничении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, после чего участникам альянса пришлось договариваться о новом соглашении.