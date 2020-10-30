Объем прямых иностранных инвестиций в мире за полгода упал на 50%, – ОЭСР

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в первом полугодии 2020 года упали на 50% относительно предыдущих шести месяцев из-за пандемии COVID-19, вызвавшей перебои в поставках, сокращение спроса и пессимистичный прогноз для экономики.

Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития.

Их объем составил $364 млрд, что является минимальным полугодовым значением с 2013 года. В том числе в январе-марте снижение составило 41% в поквартальном выражении (до $227 млрд), в апреле-июне - 39% (до $137 млрд, самый низкий показатель с начала 2013 года), сообщает Интерфакс-Украина.

Падение ПИИ относительно первого полугодия 2019 года составило 38%.

Приток инвестиций в страны ОСЭР в январе-июне рухнул на 74%, в основном из-за США, в другие государства - на 30%.

Ирландия стала основным получателем FDI в первом полугодии, за ней следуют Китай, США и Люксембург. Основными источниками ПИИ выступали Люксембург, США, Япония, Германия и Китай.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.