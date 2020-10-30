Нацбанк спрогнозировал профицит ликвидности банковской системы до конца 2022 года

Национальный банк Украины прогнозирует сохранение существенного профицита ликвидности банковской системы до конца 2022 года за счет инструментов долгосрочного рефинансирования и конвертации правительством валютных заимствований для финансирования дефицита бюджета.

Об этом сообщается в инфляционном отчете на сайте Нацбанка.

"Ожидается сохранение существенного профицита ликвидности банковской системы на прогнозном горизонте. Главным фактором его роста в текущем году будет конвертация правительством валютных заимствований для финансирования дефицита бюджета", – указано в отчете, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в 2021-2022 годах главным каналом поставки ликвидности будут операции НБУ по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов.

Согласно сообщению, регулятор также ожидает возобновления укрепления реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни после его сильного ослабления в третьем квартале 2020 года на 6,6% – до уровня начала 2019 года. Ослабление в третьем квартале оказалось вдвое большим, чем ожидал Нацбанк в предыдущем инфляционном отчете, а в целом с начала года РЭОК упал от достигнутого тогда максимума на 11,3%.

"В дальнейшем РЭОК гривни будет постепенно укрепляться вследствие превышения внутренней инфляции над инфляцией в странах – ОТП (основных торговых партнеров)", – говорится в документе.

Согласно ему, последующие три квартала РЭОК будет незначительно прибавлять (по 0,6-1%), а следующее его ослабление, всего на 1%, Нацбанк ожидает только в третьем квартале 2021 года.

Как сообщалось, НБУ в февральском инфляционном отчете прогнозировал стабилизацию РЭОК гривни в 2020-2022 годах в связи с низким инфляционным давлением и смягчением монетарной политики.