"Правэкс-Банк" увеличил убыток в 2,6 раза

Чистый убыток "Правэкс-Банка" по итогам января-сентября 2020 года составил 124,25 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (47,25 млн грн).

Согласно квартальной отчетности банка, в третьем квартале чистый убыток "Правэкс-Банка" составил 49,39 млн грн, что в 1,8 раза больше, чем за июль-сентябрь 2019 года (27,04 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы банка (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев сократились на 28,5% к аналогичному показателю годом ранее – до 222,3 млн грн.

В то же время активы "Правэкс-Банка" за девять месяцев 2020 года увеличились на 18,2% – до 6,81 млрд грн, в том числе кредиты клиентов в 1,6 раза – до 2,31 млрд грн.

При этом обязательства банка за январь-сентябрь увеличились на 30,3% – до 5,04 млрд грн. В частности, средства клиентов увеличились на 31,6% – до 4,79 млрд грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев сократился на 6,6% – до 1,77 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 1,05 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2020 года чистый убыток "Правэкс-Банка" составлял 74,86 млн грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (20,21 млн грн).

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась итальянская группа Intesa Sanpaolo S.p.A.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (6,54 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 26 место среди 75 действовавших в стране банков.