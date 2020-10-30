Капитал "Приватбанка" сократился с начала года на 8,5%

Собственный капитал государственного "Приватбанка" за январь-сентябрь 2020 года сократился на 8,5% – до 49,88 млрд грн, в том числе накопленный дефицит увеличился на 2,8% – до 174,7 млрд грн.

Согласно квартальной отчетности банка, его уставный капитал сохранился на уровне 206,06 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом активы "Приватбанка" за девять месяцев возросли на 13% – до 350,06 млрд грн, в частности, денежные средства и их эквиваленты – на 16,4% (до 53,43 млрд грн), инвестиционные ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыль или убыток – на 20,9% (до 102,41 млрд грн), через другой совокупный доход – в 1,4 раза (до 92,2 млрд грн).

В то же время кредиты и авансы клиентам за этот период снизились на 1% (до 56,48 млрд грн), задолженность банков – в 1,9 раза (до 14,57 млрд грн) и инвестиционная недвижимость – на 12,1% (до 2,97 млрд грн).

В отчетности указывается, что обязательства банка за девять месяцев возросли на 17,6% – до 300,17 млрд грн, в том числе за счет трехкратного роста резервов и нефинансовых обязательств (до 10,17 млрд грн) и увеличения средств клиентов на 18,7% (до 285,611 млрд грн).

При этом "Приватбанк" полностью погасил заложенность перед Национальным банком (НБУ), которая по состоянию на конец 2019 года составляла 7,72 млрд грн, а также сократил заложенность перед банками и другими финорганизациями с 201 млн грн до 5 млн грн.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" по итогам первых трех кварталов 2020 года получил 21,3 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль банка составляла 27,43 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.