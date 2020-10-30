"Приватбанк" сократил чистую прибыль на 22%

Государственный "Приватбанк" завершил третий квартал 2020 года с прибылью в размере 21,3 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль банка составляла 27,43 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба банка, прибыль обеспечена прежде всего ростом комиссионных доходов.

"Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило "Приватбанку"а увеличить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% – до 13 млрд по итогам 9 месяцев года. Чистый процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,9 млрд грн", – сказано в сообщении.

Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 года банк получил 19 млрд грн прибыли.

Кроме того, на финансовый результат банка повлияли убытки от колебаний валютных курсов и прибыль от облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.

"Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн. Одновременно переоценка этих облигаций частично нивелирует отрицательное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 обусловило 7,5 млрд грн убытков", – отмечается в сообщении.

Банк отмечает, что в третьем квартале продолжил формировать страховые резервы под возможные убытки в результате действия пандемии коронавируса, но основная часть таких резервов была сформирована в 1 полугодии.

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Как сообщалось, чистая прибыль "Приватбанка" за первое полугодие 2020 года составила 14,04 млрд грн, что на 23,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (18,29 млрд грн).

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.