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Власти Киева предупредили об ужесточении ограничения скорости на 7 улицах города

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Власти Киева предупредили об ужесточении ограничения скорости на 7 улицах города

С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, это ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года, передает пресс-служба городской администрации.

"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем за скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", – сказано в сообщении.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках улиц:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Автор: Михайло Орлюк
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