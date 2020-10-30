Власти Киева предупредили об ужесточении ограничения скорости на 7 улицах города

С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, это ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года, передает пресс-служба городской администрации.

"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем за скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", – сказано в сообщении.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках улиц: