Власти Киева оценили расходы на создание госпиталя во Дворце спорта в 245 миллионов, – Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах необходимо около 245 млн грн.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали – это может быть или выставочный центр или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", – сказал министр.

Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.

"Мы сейчас упорядочиваем информацию", – добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда в связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.



