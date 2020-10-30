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Власти Киева оценили расходы на создание госпиталя во Дворце спорта в 245 миллионов, – Степанов

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Власти Киева оценили расходы на создание госпиталя во Дворце спорта в 245 миллионов, – Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах необходимо около 245 млн грн.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали – это может быть или выставочный центр или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", – сказал министр.

Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.

"Мы сейчас упорядочиваем информацию", – добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда в связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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...245 млн. грн = 500 пац. = 1200 перс. ???!!!... а не много ли это грошиков и персонала всего то на 500 больных ???...не плохо бы провести аудит таким "расчетам", что бы узнать сколько там отката...
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30.10.2020 20:04 Відповісти
Если эти койки для депутатов, и других .... от власти, то не много, и даже мало
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30.10.2020 22:32 Відповісти
Ого ! По пів-лимона на пацієнта та іще й по два медпрацівника на кожного пацієнта . Якійсь VIP мобільний госпіталь ! Можливо б перекинули трохи персоналу на онкокліники ? Там наприклад повний треш : 14 палат в одному крилі , до 48 пацієнтів і на вихідні лише дві медсестри .
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31.10.2020 16:12 Відповісти
 
 