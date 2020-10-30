На главу КСУ завели дело из-за земли в оккупированном Крыму

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за переоформления земельного участка в оккупированном Крыму по законам РФ.

Об этом сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ведомства.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", – сообщил Сухачев.

По предварительной информации ГБР, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

В ГБР считают, что таким образом он, возможно, совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность в оккупированном Крыму.

Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе вблизи Ялты. В июле 2018 года Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина РФ Владимира Рысятова. Но в декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 год не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации – это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный Суд во главе с Тупицким упразднил.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории".

Сам Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму, пояснив, что не знает, как юридически оформить сделку в Украине, поэтому и не задекларировал это юридическое соглашение.