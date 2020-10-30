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Отопительный сезон в 24 городах под угрозой из-за долгов, – "Нафтогаз"

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Отопительный сезон в 24 городах под угрозой из-за долгов, –

Задолженность 38 производителей тепла за газ угрожает своевременному началу отопительного сезона в 24 населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", за последнюю неделю 10 предприятий ТКЭ выполнили условия для поставок газа для производства тепла.

В компании отмечают, что 13 областей Украины уже начали или начинают отопительный сезон – в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

"Зато предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" уточнили, что кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В том числе крупнейшие долги за газ накопили: поставщик отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (617,83 млн грн), ООО "Нефтегазодобывающая компания ДВ" в Чугуеве (189,2 млн грн), КП "Теплосети КГС" в Каменском (137,88 млн грн) и КП "Павлоградтеплоэнерго" (135,38 млн грн). За последние две недели все они только увеличили долги.

"Нафтогаз" призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защиты жителей", – подчеркивается в сообщении.

Компания напоминает, что не имеет права начать поставки газа для этих поставщиков тепла без обеспечения своевременных расчетов за газ или подписания договора о реструктуризации задолженности.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
причем ватное стадо продолжает голосовать за тех самых мэров, которые и привели к этим долгам и отсутствию отопления.
тот же ю.вилкул на родине припЗЕдента - в кр.роге.. еще в 2008 сделал городу долг в 100+ млн.грн и как итог - ежегодные проблемы с началом отопления, а с 2014 горячая вода отсутствует как таковая.. вместе с трубами - которые давно распили на металл.
И что видим? стадо 73% (а кривбас - все 90%) дружно ГОЛО СУЮТ снова за вилкула.. или за подобного ему шевчука от слуг урода.. 40+ % и 30+ % - где-то так результаты..
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30.10.2020 17:29
+3
Вони живуть чітко за бандитськими законами.
"Долги отдают только трУсы".
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31.10.2020 08:24
+3
А куда делись деньги? Нищие люди платят последние деньги притом регулярно. А чинуши деньги сп****ли а людям еще и отопление и газ отключают. Зато олигофренам списывают десятки миллиардов долгов. Ето не украинская власть а окупационная власть. Только окупанты так могут издеваться над своим чужим народом
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31.10.2020 13:03
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причем ватное стадо продолжает голосовать за тех самых мэров, которые и привели к этим долгам и отсутствию отопления.
тот же ю.вилкул на родине припЗЕдента - в кр.роге.. еще в 2008 сделал городу долг в 100+ млн.грн и как итог - ежегодные проблемы с началом отопления, а с 2014 горячая вода отсутствует как таковая.. вместе с трубами - которые давно распили на металл.
И что видим? стадо 73% (а кривбас - все 90%) дружно ГОЛО СУЮТ снова за вилкула.. или за подобного ему шевчука от слуг урода.. 40+ % и 30+ % - где-то так результаты..
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30.10.2020 17:29 Відповісти
Возможно у стада в 73% случаях масть отличается от 25% другой части стада . Но при этом суть сохраняется- пастухи, подпаски,овчарки, загоны одни и те же. Хвлится своей мастью не продуктивно. Сосредотачиваться надо в максимальном участии при распределении кормов.То есть отношение к средствам производства (владение распоряжение користування) если по научному рассуждать. И не надо все упрощать до идиотизма даже животным не присуще это качество. По обстоятельствам и они меняют свои привычки .
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31.10.2020 06:09 Відповісти
Вони живуть чітко за бандитськими законами.
"Долги отдают только трУсы".
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31.10.2020 08:24 Відповісти
Какой цинизм !Нагло грабить свой народ и ещё угрожать срывом отопительного сезона !!
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31.10.2020 11:53 Відповісти
Это ахметов,что ль,народ и ему угрожают? Пожалей его.
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01.11.2020 06:13 Відповісти
А куда делись деньги? Нищие люди платят последние деньги притом регулярно. А чинуши деньги сп****ли а людям еще и отопление и газ отключают. Зато олигофренам списывают десятки миллиардов долгов. Ето не украинская власть а окупационная власть. Только окупанты так могут издеваться над своим чужим народом
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31.10.2020 13:03 Відповісти
Добре, що хоч не Юлька з своєю ненависною Тисячою. Як почнуть ці популісти пенсії та зарплатню піднімати, то і жити не хочеться.
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31.10.2020 13:10 Відповісти
А ви, с.ка ще комунальні платежі підвищить - може люди і почнуть платити?
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31.10.2020 13:41 Відповісти
а ви ще більше ціни піднімайте, та зарплати робіть ще меншими. Тоді взагалі платити нічим людям буде.
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31.10.2020 22:57 Відповісти
Николаевгаз выставил цену за 1 куб газа без доставки 8 гр 94 коп.
ЗЕбанутое быдло, бы за это голосовали?
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01.11.2020 08:05 Відповісти
 
 