Отопительный сезон в 24 городах под угрозой из-за долгов, – "Нафтогаз"

Задолженность 38 производителей тепла за газ угрожает своевременному началу отопительного сезона в 24 населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", за последнюю неделю 10 предприятий ТКЭ выполнили условия для поставок газа для производства тепла.

В компании отмечают, что 13 областей Украины уже начали или начинают отопительный сезон – в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

"Зато предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" уточнили, что кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В том числе крупнейшие долги за газ накопили: поставщик отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (617,83 млн грн), ООО "Нефтегазодобывающая компания ДВ" в Чугуеве (189,2 млн грн), КП "Теплосети КГС" в Каменском (137,88 млн грн) и КП "Павлоградтеплоэнерго" (135,38 млн грн). За последние две недели все они только увеличили долги.

"Нафтогаз" призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защиты жителей", – подчеркивается в сообщении.

Компания напоминает, что не имеет права начать поставки газа для этих поставщиков тепла без обеспечения своевременных расчетов за газ или подписания договора о реструктуризации задолженности.