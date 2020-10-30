Пересмотр безвиза с ЕС на повестке дня не стоит, – вице-премьер

Вопрос пересмотра Европейским союзом безвизового режима с Украиной в настоящее время не находится на повестке дня.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

"Вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима. Сегодня у ЕС есть специальный механизм, когда страна отступает от соблюдения этих требований, и Еврокомиссия может инициировать такие процедуры. В то же время решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти – президент, правительство и парламент, – свидетельствует о том, что Украина настроена на продолжение этих реформ, и сейчас вопрос о пересмотреть безвиза не стоит на повестке дня", – сказала Стефанишина.

По ее словам, решение Конституционного суда Украины подрывает доверие к последовательности украинских реформ.

"Есть определенный перечень структурных реформ, которые Украина последовательно внедряла с 2014 года и продолжает внедрять сейчас. Одна из этих реформ касается создания и функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры органов и, конечно, такие решения подрывают доверие к последовательности украинских реформ", – подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса.

"Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы пытаемся предпринимать решительные шаги в этом направлении. Потому это сейчас происходит диалог, решений никаких не принято", – пояснила Стефанишина.

Как сообщалось, ранее посл Украины при ЕС Николай Точицкий предупредил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину о том, что в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.