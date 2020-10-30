Судья-докладчик КСУ по делу об отмене декларирования заявил об отставке

Судья Конституционного суда Украины (КСУ), докладчик по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства Игорь Слиденко заявил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за давления со стороны Офиса президента, однако решение по заявлению об отставке еще не принято.

Об этом судья сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"8 октября я написал заявление… Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КСУ, –ред.)", – сказал Слиденко.

В то же время судья высказал мнение, что решение КСУ не угрожает существованию антикоррупционной системы в Украине и было неверно истолковано.

"Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно", – сказал судья.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.