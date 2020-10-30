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Зеленський (2233) КС (160) електронне декларування (413)

Зеленский назвал последствия решения КСУ: "У нас не будет денег, у нас не будет поддержки"

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Зеленский назвал последствия решения КСУ:

Решение Конституционного Суда (КСУ) о неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса угрожает национальной безопасности, лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно решения КСУ, передает пресс-служба главы государства.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение КСУ несет ряд угроз для Украины во внешнеполитической сфере, ведь борьба с коррупцией в Украине была и остается одним из ключевых вопросов на повестке дня в диалоге с надежными партнерами. Речь идет о Европейском Союзе, США, Канаде, Японии, Южной Корее и других.

"Все они в той или иной степени инвестировали в создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине – свои ресурсы, свои возможности. И поэтому также чувствуют ответственность за продолжение ее существования", – отметил глава МИДа.

Министр заверил, что если Украина не преодолеет последствия возникшей проблемы, это продолжит системно негативно влиять на отношения страны с указанными партнерами.

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Как сообщалось, после заседания СНБО Кабмин поручил возобновить доступ к реестру электронных деклараций, а президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

Ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.

Автор: Михайло Орлюк
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А может пора вспомнить, кто "внис подання" до того суду и начинать мочить. вместе с теми горе судьями, словами *****, в одном сортире???!
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Завтра, 12:00, Майдан Независимости, "Володя досвiдос".
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30.10.2020 16:54 Відповісти
Зеленского устраивает коррупция в стране а вот зарубежных партнеров нет Смешно
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30.10.2020 16:59 Відповісти
Ни один председатель не восстановит разворованный колхоз за год как бы не хотел , в каждом переулке свинарчук . Кругом мрази, где бы не был хоть дворник и тот наровит пи**дануть метлу и продать. кули говорить .Мораль сие такова кругом гнилая засада .Сегодня Вова завтра Коля , не изменить это уже хронь...
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30.10.2020 17:24 Відповісти
Денег у нас нет потому, что власть крадет и не дает народу работать, а в Украине даже если они есть, как с фондом короновируса, вернее не все украли, но и те крохи не используют для спасения людей. От кого еще им нужна подержка,у их было 73%, а сейчас на местных выборах СН набрали не боллее 15%, пусть идут на внеочередные выборы может получат больше, а может и тюрьму вот , что им надо.
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30.10.2020 17:43 Відповісти
Зеля, объявляй черезвычайное положение!
Порошенко идёт в атаку!
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30.10.2020 17:58 Відповісти
Если Порох идет в атаку, то зеленскому недостаточно объявить ЧП. Ему потом еще и сбежать бы не забыть.
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30.10.2020 18:26 Відповісти
Еще неделю назад вместе в Кулебой пели та все *******, кто там нам будет указывать с той европы, та е-мае)) Угу. Теперь паника по ходу. Выборы ********, экономика в жопе, со всех сторон кидалово, денег не дают и ни одного человека в этом сброде, который смог бы сказать что делать.
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30.10.2020 18:15 Відповісти
Кароче зебил не виновен.
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30.10.2020 18:16 Відповісти
конечно стране тяжело живется стаеими очень ,очень неумними правителями,они же вцепились за власть ,не соображая как ею руководить, просто уйдите не губите украину,люди вас уже прокляли,неодного руководства такого страшного,за мои 80 лет небило, а им хоть сци в глаза ,а им божья роса ,янек кричал о с т а н о в и т е с ь,,,,,,
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01.11.2020 09:16 Відповісти
 
 