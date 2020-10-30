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Нацбанк улучшил прогноз по безработице

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Нацбанк улучшил прогноз по безработице

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста уровня безработицы по итогам 2020 года до 9,4% по сравнению 10% в июльском прогнозе.

Об этом говоритсся в инфляционном отчете Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

По оценкам Нацбанка, в 2021 году уровень безработицы снизится до 8,6%, а в 2022 – до 8,4%, тогда как ранее этот показатель ожидался на уровне 9% и 8,8% соответственно.

Кроме того, НБУ пересмотрел прогноз роста номинальной заработной платы в 2020 году к 2019 году до 8,9% (с 4,1% в июльском отчете), а реальной – до 6,2% (с 6%).

Регулятор ожидает, что в 2021 году номинальная зарплата вырастет на 16,1% (14,4% в июльском прогнозе), в 2022 – на 8% (9,9%), реальная зарплата в следующем году увеличится на 9,5% (8,1%), в 2022 году – на 2,1% (4,5%).

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) также улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прогнозировавшихся в июле 7,4%. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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