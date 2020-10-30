БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
923 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
5 119 20
обленерго (310) електроенергія (2949) НКРЕКП (1370) Електрика (1238) RAB (19)

Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго

Новини БізнесЦензор Енергетика

Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ривнеоблэнерго" и ОАО "Тернопольблэнерго".

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу, 30 октября, оно будет обнародовано для получения предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, это историческое решение, поскольку RAB-тарифы одобряются для первых операторов системы распределения впервые после утверждения методологии стимулирующего тарифообразования.

Согласно проекту постановления, тариф "Кировоградоблэнерго" с учетом стимулирующего тарифообразования составит для первого класса напряжения 247,81 грн/МВт-ч, для второго – 1236,38 грн/МВт-ч. По первому классу это на 42 грн или 20,5% больше действующего тарифа, установленного ОСР в 2020 году по методике cost+ и составляющего 205,68 грн/МВт-ч. Что касается тарифа для второго класса напряжения, то он на 357,34 грн или 40,65% больше установленного по методике cost+ и составляющего 879,04 грн/МВт-ч.

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 273,08 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу "Кировоградоблэнерго" на 2021 год в размере 289,49 млн грн. Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 134,87 млн грн (в текущем году она составила 89,9 млн грн), а также прибыль в размере 136,54 млн грн, что в 4,3 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (31,5 млн грн).

Читайте также: Тарифы облэнерго вырастут на 25% после введения RAB, – член НКРЭКУ

Для ЧАО "Ривнеоблэнерго" тариф одобрен на уровне 167,5 грн/МВт-ч для первого класса и 989,81 грн/МВт-ч для второго класса напряжения. Одобренный тариф выше на 4,7% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным по методике cost+ (159,93 грн/МВт-ч), и на 39,8% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (708,01 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 256,8 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу "Ривнеоблэнерго" на 2021 год в размере 233,79 млн, что на 88% больше объема инвестпрограммы на 2020 год. Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 69,12 млн грн (в текущем году она составила 46,08 млн грн), а также прибыль в размере 128,4 млн грн, что в 6,7 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (19,03 млн грн).

Тарифы для ОАО "Тернопольблэнерго" на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования одобрены на уровне 177,11 грн/МВт-ч для первого класса и 1269,57 грн/МВт-ч для второго класса напряжения. Одобренный тариф выше на 21,2% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным для "Тернопольоблэнерго" по методике cost+ (146,12 грн/МВт-ч), и на 41,9% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (894,31 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирование, определена на уровне 233,59 млн грн.

Регулятор одобрил инвестиционную программу "Тернопольоблэнерго" на 2021 год в размере 220,64 млн грн, что на 117,14% больше объема инвестпрограммы на 2020 год. Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 94,1 млн грн (в текущем году она составила 62,73 млн грн), а также прибыль в размере 111,79 млн грн, что в 18,9 раз превышает показатель, установленный для 2020 года (5,86 млн грн).

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Как сообщалось, НКРЭКУ получила 25 заявок от операторов системы распределения электроэнергии (ОСР) на установление с 1 января 2020 года RAB-тарифов.

Напомним, в конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Шоб вы повыздыхали, твари!!!
показати весь коментар
30.10.2020 18:15
+5
Цензор запрятал новость в раздел "бизнес".
показати весь коментар
31.10.2020 00:50
+2
під гвалт навколо КС і патріотичні відповіді
зрадникам олігархи тишком-нишком населення
пограбували вчергове
показати весь коментар
31.10.2020 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб вы повыздыхали, твари!!!
показати весь коментар
30.10.2020 18:15 Відповісти
Ничего!! Лиш бьі не порох! Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго - Цензор.НЕТ 6455
показати весь коментар
30.10.2020 19:59 Відповісти
Цензор запрятал новость в раздел "бизнес".
показати весь коментар
31.10.2020 00:50 Відповісти
Ну их тарифы за МВт - это одно... По чем будет э/э для народа?
показати весь коментар
31.10.2020 15:41 Відповісти
під гвалт навколо КС і патріотичні відповіді
зрадникам олігархи тишком-нишком населення
пограбували вчергове
показати весь коментар
31.10.2020 23:32 Відповісти
Вітаю, Зелепні! Ви зробили себе разом! Схоже на системне руйнування державності, а СБУ спить або виконує завдання олігархату та ворога
показати весь коментар
01.11.2020 07:16 Відповісти
А тебе вони не зробили?
показати весь коментар
01.11.2020 12:00 Відповісти
В Киеве и области за 1 куб газа надо платить
-ЦЕНА / грн за 1 м3 / 8.8225198
- доставка Тариф на доставку газа 0.972 грн/м
итого 9,9 грн за куб.
ссуки! .
показати весь коментар
01.11.2020 09:38 Відповісти
Тариф на доставку- 0,336, так, что не звизди. Не плати 8.8, меняй поставщика и плати 6.65.
показати весь коментар
01.11.2020 11:58 Відповісти
Вот тебе цена за доставку
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-costs/id/vartist-dostavki-gazu-po-regionah-36842

а цену куба ищи сам.....
показати весь коментар
01.11.2020 12:07 Відповісти
и где мне увидеть кто и по чем продаёт газ?
и как это по одной трубе будут идти газы по разным ценам?
показати весь коментар
01.11.2020 12:09 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/ лечи вавки в голове!
показати весь коментар
01.11.2020 12:25 Відповісти
А ты расстанься с ДУНЕЙ КУЛАКОВОЙ бо нервный очень...
показати весь коментар
01.11.2020 16:45 Відповісти
гугл тебе в помошь!
показати весь коментар
01.11.2020 12:23 Відповісти
а тебе резиновую зину что бы с дуней кулаковой не общался .
показати весь коментар
01.11.2020 16:47 Відповісти
Бодя, ты родился дебилом или таковым стал?
показати весь коментар
01.11.2020 17:03 Відповісти
а ты? Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго - Цензор.НЕТ 7741 .
показати весь коментар
01.11.2020 17:27 Відповісти
по чому там вже газ для "ніщебродів" ?
показати весь коментар
01.11.2020 21:12 Відповісти
еще трохи подождем.
социалистической революции в США.
показати весь коментар
02.11.2020 08:59 Відповісти
 
 