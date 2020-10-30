Нацбанк разработал рекомендации для платежных систем по предупреждению кибератак
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Национальный банк Украины разработал методические рекомендации по управлению операционным риском (в частности киберриском и непрерывностью деятельности) и обеспечения хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Целью разработки этого документа стала необходимость:
- повышения надежности платежных систем;
- обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;
- оперативного выявления киберугроз, кибератак, киберинцидентов и определения их последствий, минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;
- обеспечения надежности хранения информации о клиентах и защиты интересов пользователей.
Методические рекомендации предусматривают такие ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:
- четкие и прозрачные механизмы управления;
- надежная структура управления рисками;
- окончательность расчетов;
- регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшения их влияния и оперативное восстановление деятельности;
- выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.
Национальный банк рекомендует придерживаться норм этого документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.
НБУ отмечает, что при разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберстойкости инфраструктур финансового рынка.
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