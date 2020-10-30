Глава Минобразования инициировал пересмотр формулы бюджетного финансирования вузов

Министерство образования инициировало пересмотр распределение бюджетного финансирования для учреждений высшего образования по формуле, учитывающей популярность вуза среди абитуриентов, научную деятельность и позицию в международных рейтингах.

Об этом и.о. министра Сергей Шкарлет заявил во время заседания рабочей группы по подготовке изменений финансирования высшего образования, передает пресс-служба Минобразования.

"По предварительной оценке, формула не учитывает определенных важных показателей, которые свидетельствуют о результатах деятельности высших учебных заведений. В частности, не принимается во внимание то, что ЗВО выполняют и социальную функцию, например, по поддержке детей-сирот, студентов из временно оккупированных территорий и др. Кроме того, нормативно-правовая база нуждается в совершенствовании. Рабочая группа должна разработать необходимые изменения в формулы", – сказал Шкарлет.

Как сообщалось, действующая формула распределения расходов государственного бюджета между вузами утверждена постановлением Кабмина №1146 от 24 декабря 2019 года.

Формула учитывает количество соискателей высшего образования, обучающихся на условиях государственного заказа, поступления от научной и научно-технической деятельности, а также показатель международного признания в одном из международных рейтингов. Кроме того, с 2021 года должно учитываться трудоустройство выпускников по специальности.

Напомним, в июне Кабинет министров назначил заместителем министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.