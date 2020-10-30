Глава КСУ Тупицкий заметил признаки конституционного переворота в законопроекте Зеленского

Глава Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС имеет признаки конституционного переворота.

Об этом Тупицкий заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, №4288, который имеет признаки антиконституционного переворота в Украине. Я ответственно заявляю: это нарушение (статей, – ред.) 149-й, 149-й прим. Конституции Украины", – сказал Тупицкий.

По словам главы КСУ, таким образом парламент вовлекается в "неконституционное дело", "размывается" ответственность, которую изначально взял на себя глава государства.

"Что должно произойти в парламенте во вторник – это законом или постановлением, я не знаю, отметить решение Конституционного суда. А почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Одно лицо взяло на себя ответственность, потому что инициатива ведь – президентская, и отменило решения Конституционного суда", – сказал глава КСУ.

По словам Тупицкого, таким образом, к этому решению "подвязывается коллективная ответственность, за которую никто не отвечает".

Он также обвинил окружение президента Зеленского в попытке создать "послушный" суд.

"Цель... – создание послушного "кнопочного" суда... Я даже не обвинению президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу", – сказал глава КСУ.

В то же время Тупицкий отбросил возможность уйти в отставку.

"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал... Речь идет о смене всего состава суда... Если будет такой ультиматум (написать заявление об отставке, – ред.) – мы обсудим... На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать", – сказал Тупицкий.

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Как сообщалось, ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, а президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

Ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.