Экс-министр Насалик уйдет от ответственности из-за отмены электронного декларирования, – НАПК

Национальное агентство предотвращения коррупции заявляет, что из-за решения Конституционного суда по отмене электронного декларирования чиновниками экс-министр энергетики Игорь Насалик и ряд других экс-чиновников избегут наказания за недостоверное декларирование имущества.

Об этом сообщает НАПК в Facebook.

"Сегодня мы публикуем имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений", - сообщает агентство.

В списке НАПК указаны Насалик, который не задекларировал заем на $1,2 млн от физлица, депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило (не указал заем в 95 млн грн), замглавы Шевченковской РГА в Киеве Виктор Андреев (не указал в декларации более 60 млн грн), депутат Одесского горсовета Олег Этнарович (не задекларировал недвижимость, корпоративные права и счета на более 7 млн грн), депутат Владимир-Волынского горсовета Руслан Мороз (не задекларировала почти 22 млн грн).

Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.