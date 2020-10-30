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Новини Макроекономіка
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ВВП (1043) НБУ (8358)

Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка

Национальный банк (НБУ) улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прогнозировавшихся в июле 7,4%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.

"Отмена жестких карантинных ограничений с конца мая и введение адаптивного карантина обусловило восстановление экономической активности", – отмечается в документе.

В частности, постепенно увеличивалось количество открытых кафе и ресторанов и их объемы реализации, росло число перемещений автомобилями и общественным транспортом, начали восстанавливаться авиаперелеты, улучшился ежемесячный показатель деловых ожиданий предприятий.

"Улучшение внешней конъюнктуры и дорожное строительство сказалось на показателях добывающей промышленности, оптовой торговли и транспорта. Поддерживал последний также значительный спрос на услуги "Таможенный склад" и "short-haul" со стороны нерезидентов для хранения газа в хранилищах Украины", – сказано в отчете НБУ.

В то же время Нацбанк несколько ухудшил оценку падения ВВП во втором квартале до 11,4% с 11% в июльском отчете.

НБУ сохраняет прогноз падения ВВП по итогам 2020 года на уровне 6% с дальнейшим восстановлением на 4% в 2021 году.

"Обновленный макроэкономический прогноз основывается на предположении о продолжении сотрудничества с МВФ и предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, в июльском Инфляционном отчете НБУ оценивал спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года. Падение ВВП в третьем квартале прогнозировалось на 7,4%, а в четвертом квартале – 3,8% в годовом выражении.

Автор: Михайло Орлюк
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Та дай Бог.Але з КС ситуація чим закінчится?
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30.10.2020 14:31 Відповісти
- 6,2%, а при Порошенко в 19 году был рост в +3.2% кажется.
Х - Хуже не будет (с)
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30.10.2020 18:36 Відповісти
Что ты мелешь?Весь 19 год падало и промпроизводство,и ВВП.Вот,добивают такие вылупки,как ты:лень,идиотам,даже статистику посмотреть перед тем,как говнистую пасть открывать.Когда вам,дебилам,дойдет:Пэтя такой же мудак,как и Зеля.Они уже давно обо всем между собой договорились,а на публику играют.А вы ведетесь и жопы рвете за своего Парашу
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31.10.2020 16:59 Відповісти
Хорошо что все мои оппоненты очень тупые Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка - Цензор.НЕТ 9922
19-й год падение 0.2%
20-й год падение 10.5%

Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка - Цензор.НЕТ 9868
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31.10.2020 19:26 Відповісти
А можно по локомотивам экономики статистику за 2020.
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01.11.2020 19:44 Відповісти
Завалиться она на может,а подняться может,да?
Как же она росла,если с 2018 уже был медвежий тренд?
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01.11.2020 19:35 Відповісти
Медвежий тренд? Мамкино дебилко переторговало на кухонном форексе?
Мы про экономику страны говорим. Если что.
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01.11.2020 19:37 Відповісти
Вот там вверху график.Как мвф деньги влил,так и экономику рванула.Как деньги попилили,так она вниз и пошла.
Для особо одарённого,мировая экономика начала валиться ещё в 2018.
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01.11.2020 19:42 Відповісти
*****, ты что кэп очевидность или что?
Только в 18 и 19 рост ВВП был. Или ты себе глаза выколол?
Дебил он и в Украине - дебил. Но не переживай, и с этим живут, и ты будешь жить, наверно.
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01.11.2020 19:46 Відповісти
Отними деньги мвф и те которые заробитчане инвестировали в страну и вся твоя экономика останется только на бумаге.Вот сейчас как раз это и происходит. Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка - Цензор.НЕТ 4361
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01.11.2020 19:58 Відповісти
А можно я как-нибудь отниму ЗЕдебилов из этой страны?
Обещаю, пользы будет больше.
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02.11.2020 08:30 Відповісти
 
 