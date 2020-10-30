Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка
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Национальный банк (НБУ) улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прогнозировавшихся в июле 7,4%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.
"Отмена жестких карантинных ограничений с конца мая и введение адаптивного карантина обусловило восстановление экономической активности", – отмечается в документе.
В частности, постепенно увеличивалось количество открытых кафе и ресторанов и их объемы реализации, росло число перемещений автомобилями и общественным транспортом, начали восстанавливаться авиаперелеты, улучшился ежемесячный показатель деловых ожиданий предприятий.
"Улучшение внешней конъюнктуры и дорожное строительство сказалось на показателях добывающей промышленности, оптовой торговли и транспорта. Поддерживал последний также значительный спрос на услуги "Таможенный склад" и "short-haul" со стороны нерезидентов для хранения газа в хранилищах Украины", – сказано в отчете НБУ.
В то же время Нацбанк несколько ухудшил оценку падения ВВП во втором квартале до 11,4% с 11% в июльском отчете.
НБУ сохраняет прогноз падения ВВП по итогам 2020 года на уровне 6% с дальнейшим восстановлением на 4% в 2021 году.
"Обновленный макроэкономический прогноз основывается на предположении о продолжении сотрудничества с МВФ и предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", – подчеркивают в НБУ.
Как сообщалось, в июльском Инфляционном отчете НБУ оценивал спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года. Падение ВВП в третьем квартале прогнозировалось на 7,4%, а в четвертом квартале – 3,8% в годовом выражении.
Будь ласка, зачекайте...
Х - Хуже не будет (с)
19-й год падение 0.2%
20-й год падение 10.5%
Как же она росла,если с 2018 уже был медвежий тренд?
Мы про экономику страны говорим. Если что.
Для особо одарённого,мировая экономика начала валиться ещё в 2018.
Только в 18 и 19 рост ВВП был. Или ты себе глаза выколол?
Дебил он и в Украине - дебил. Но не переживай, и с этим живут, и ты будешь жить, наверно.
Обещаю, пользы будет больше.