БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
936 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
2 024 1
МОЗ (1391) лікарі (109) Степанов Максим (181)

Кабмин поднял на 50 гривен доплаты врачам за заключенную с пациентом декларацию

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Кабмин поднял на 50 гривен доплаты врачам за заключенную с пациентом декларацию

Кабинет Министров принял решение повысить с 1 ноября выплаты врачам первичной медицинской помощи за каждую заключенную с пациентом декларацию с 600,48 грн в год до 651,6 грн в год.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба министерства.

"Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год. Так, если врач заключил с пациентами, например, 1800 деклараций, то дополнительно доплаты будет получать в среднем 7650 грн в месяц. Сумма выплаты врачу будет зависеть от условий коллективного договора каждого отдельного медучреждения", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, такое повышение связано со значительным ростом нагрузки на врачей первичного звена из-за эпидемии COVID-19.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
врачам то подняли, а медсестры с фельдшерами как получали 5.5 - 6 тысяч, так и будут получать - их же много, если всем повысить, то в наблюдательные совета нефтегаза с железкой на премии не хватит, чтоб мамаши вилы в Маями покупали
показати весь коментар
30.10.2020 15:51 Відповісти
 
 