Суд назначил залог в 21 миллион для замдиректора порта "Южный"

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в организации коррупционной схемы первого заместителя директора ГП "Морской торговый порт "Южный" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 21,2 млн грн.

Об этом ВАКС сообщает в Facebook.

Срок действия меры пресечения – 60 суток, который считается от дня задержания – от 27 октября 2020 года.

Отмечается, что в случае внесения залога, на подозреваемого также возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан носить электронное средство контроля (браслет). Он также должен сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 26 декабря 2020 включительно.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 11 лицам, в том числе представителям действующего и экс-руководства ГП "Морской торговый порт "Южный".

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

Кабинет министров на заседании 19 августа согласовал назначение временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" заместителя главы предприятия по экономике и финансам Сергея Ковшара.