Прибыль "Укрсиббанка" уменьшилась вдвое

Чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам января-сентября 2020 года составила 1,013 млрд грн, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2,062 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

В третьем квартале чистая прибыль Укрсиббанка составила 343,03 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем за июль-сентябрь 2019 года (612,84 млн грн), пишет Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы банка (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев сократились на 14,2% к аналогичному показателю годом ранее – до 4,15 млрд грн, чистые операционные доходы сократились в 1,8 раза – до 1,24 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев увеличились на 26,2% – до 67,13 млрд грн, в том числе средства в других финучреждениях по амортизованной стоимости в 2,25 раза – до 22,83 млрд грн.

Обязательства Укрсиббанка за январь-сентябрь выросли на 27,9% – до 59,25 млрд грн. В частности, средства клиентов увеличились на 28,2% - до 58,1 млрд грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев увеличился на 14,8% – до 7,86 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 5,069 млрд грн.

Укрсиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (67,146 млрд грн) Укрсиббанк занимал 8-е место среди 75 действовавших банков в Украине.