Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС в период с 23 по 30 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-3 грн/л.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает encorr.

26 октября сеть АЗС группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на дизельное топливо на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. На 30коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.

Бензины и дизельное топливо в сети KLO подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 23,39 грн/л, А-95 – до 24,39 грн/л, ДТ – до 22,89 грн/л. "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 50 коп./л, ДТ – на 13 коп./л.

Наибольший недельный рост цен зафиксирован в запорожской сети ZOG – бензины прибавили 1,5-2 грн/л, а дизельное топливо – 3 грн/л.

На заправках AMIC, "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Shell, Chipo, "Укр-Петроль", "Нефтек","Татнефть-АЗС-Украина", "Автопорт", Mango и Motto цены на топливо выросли на 0,15–1 грн./л (см. табл.).

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, сеть Glusco розничные цены не меняла.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 58 коп./л и составляет 23,16 грн/л, А-95 — 24,22 грн/л (+57 коп./л), ДТ — 23,53 грн/л (+65 коп./л).