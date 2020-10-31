Новое зонирование: 11 областных центров вошли в "красную зону" (обновлено)
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На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине с 2 ноября начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Киев остается в оранжевой зоне.
Как уточнил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за последнюю неделю в "красную" зону вошли еще два областных центра – Житомир и Ужгород, тогда как из "красной" в "оранжевую" зону перешли города Тернополь и Северодонецк, передает пресс-служба Минздрава.
Всего в "красную" зону попали 11 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Николаев, Полтава и Сумы.
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности со следующей недели будет действовать в 489 административных единицах, что на 52 больше, чем на текущей неделе. В частности, в 13 областных центрах: Виннице, Донецке, Львове, Днепре, Краматорске, Запорожье, Кропивницком, Северодонецке, Одессе, Херсоне, Черкассах и в Киеве.
В то же время "зеленой" зоне эпидемической опасности остались всего 2 административные единицы – Каховский и Скадовский районы Херсонской области.
В красную зону внесены:
- Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейской район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Ужгород и Береговое, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- Николаев Николаевской области;
- Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- Полтава Полтавской области;
- Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;
- Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивський, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Чернигов и Варвинский район Черниговской области.
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