Новое зонирование: 11 областных центров вошли в "красную зону" (обновлено)

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине с 2 ноября начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Киев остается в оранжевой зоне.

Как уточнил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за последнюю неделю в "красную" зону вошли еще два областных центра – Житомир и Ужгород, тогда как из "красной" в "оранжевую" зону перешли города Тернополь и Северодонецк, передает пресс-служба Минздрава.

Всего в "красную" зону попали 11 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Николаев, Полтава и Сумы.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности со следующей недели будет действовать в 489 административных единицах, что на 52 больше, чем на текущей неделе. В частности, в 13 областных центрах: Виннице, Донецке, Львове, Днепре, Краматорске, Запорожье, Кропивницком, Северодонецке, Одессе, Херсоне, Черкассах и в Киеве.

В то же время "зеленой" зоне эпидемической опасности остались всего 2 административные единицы – Каховский и Скадовский районы Херсонской области.

В красную зону внесены: