Фонд госимущества не смог продать еще один завод "Укрспирта"

Аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода (Тернопольской обл.) ГП "Укрспирт", который специализируется на производстве биоэтанола, не состоялся, предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Согласно информации на "ProZorrо.Продажи", стартовая цена спиртзавода составляла 62,75 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Объект расположен в г. Хоростков (Гусятинский р-н Тернопольской обл.,) по ул. Незазависимости, 21. Суточная мощность производства – 5,5 тыс. дал (один из самых мощных предприятий ГП "Укрспирт"). Тип производимой продукции - биоэтанол. Год основания – 1840, модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено.

Как сообщал БизнесЦензор, не состоялся также аукцион по продаже Лужанского спиртзавода (Черновицкой обл.) ГП "Укрспирт". Предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020.

Стартовая цена данного предприятия составляла 17,32 млн грн. Объект расположен в пгт Лужаны (Кицманский р-н Черновицкой обл.) по ул. Центральная, 53. Суточная мощность производства – 3 тыс. дал. Тип производимой продукции - технические жидкости (растворители). Год основания – 1910, модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено.

В то же время Бершадский спиртовой завод ГП "Укрспирт" в Винницкой области на аукционе в среду приобрело ООО "Аква Солар Инвест" по стартовой цене – 19,81 млн грн.

Четвертый объект госпредприятия "Укрспирт" – Лопатинский спиртзавод во Львовской области –был продан ООО "Офис Инвестиций" на аукционе 28 октября за 50 млн грн.

22 октября продал на аукционе третий объект "Укрспирта" – Овечацкий спиртзавод в Винницкой области – за 52 млн грн при стартовой цене 19,8 млн грн.

Второй объект "Укрспирта" – Артемовский спиртзавод в Харьковской области – 20 октября на торгах за 50 млн грн приобрело ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар", которое управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

На состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренциибыл продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".