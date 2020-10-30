Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины.

Текс законопроекта №4288 опубликован на сайте парламента.

Также законопроект предлагает признать решение Конституционного суда об электронном декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Законопроект уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

В документе предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Также законопроект восстанавливает предыдущую редакцию закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавшую до решения КСУ.

Документ предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия решения по е-декларированию.

"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20), прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона", - говорится в тексте законопроекта.

Также документ обязывает начать процедуру отбора новых судей КС в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Представители Евросоюза отметили, что решение Конституционного Суда ставит под сомнение выделение финансовой помощи Украине.

Также неофициально представители ЕС рассказали СМИ, что решение КС может грозить отменой безвизового режима для Украины.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.

После решения КС Зеленский подписал указ "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Благодаря этому указу Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру электронных деклараций чиновников.