Зеленский подписал указ о неотложных мерах для работы реестра деклараций

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В решении отмечается, что Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для исполнения полномочий.

Также рекомендуется решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений относительно судебной реформы.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.