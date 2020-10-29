БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1718 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорупція
168 0
суд (3137) звільнення (912) Вища рада правосуддя (31) Вовк Павло (42) Холоднюк (2)

Отстраненный по делу пленок судьи Вовка глава Судебной администрации уволился

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

Отстраненный по делу пленок судьи Вовка глава Судебной администрации уволился

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба ВСП, заявление Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию поступило 21 октября.

"29 октября Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации по собственному желанию 30 октября", – сказано в сообщении.

Зеновий Холоднюк занимал должность председателя Государственной судебной администрации с 25 апреля 2014 года.

Как сообщалось, 1 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка на два месяца.

Глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 