Решение Конституционного Суда ставит под сомнение финансовую помощь для Украины, – ЕС

Последнее решение Конституционного Суда в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, финансовая помощь ЕС связа с независимой и эффективной работой антикоррупционных органов.

Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает Интерфакс-Украина.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", – прокомментировал решение КСУ представитель ЕС.

Стано отметил, что в ЕС призывают украинские власти "принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины".

"Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", – заверил представитель ЕС.

Стано подчеркнул, что ЕС и государства-члены Евросоюза считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

"Таким образом, массивная и беспрецедентная помощь Европейского Союза и государств-членов, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", – добавил официальный представитель ЕС.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.