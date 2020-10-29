Фонд гарантирования продал кредиты четырех банков на 5,5 миллиарда с дисконтом 99%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по итогам аукциона 28 октября продал пул активов четырех неплатежеспособных банков ("Финансовая инициатива", "ВТБ Банка", "Родовид Банка" и "Диамантбанка") за 42,2 млн грн.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", покупателем лота стало ООО "Финансовая компания "Авистар", передает Интерфакс-Украина.

Торги проходили по голландской модели (на понижение цены). Цена лота поэтапно снижалась на 1% от 211,03 млн грн, пока не была остановлена ставкой ООО "Финансовая компания "Авистар".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, бенефициаром ООО "ФК Авистар" является Оксана Козачок. Компания с уставным капиталом 15 млн грн зарегистрирована по адресу: Киев, ул.Московская 23/2. Вместе с тем по такому же адресу зарегистрирована финансовая компания "Авистар Финанс", акционером которой, помимо Козачок, является экс-член набсовета "Укрэксимбанка" Юрий Костробий.

Как сообщалось, в состав этого пула входят права требования по 66 кредитам юрлиц, имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просроченная задолженность по кредитам - более 7 лет, общая задолженность по договорам составила 5,48 млрд грн.

По трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства или эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. При этом значительная часть кредитов не обеспечена залогом. Более 83% обеспечения составляют финансовые активы, 14% – недвижимость и 3% – оборудование, транспорт, другое имущество.

В частности, среди обеспечения - четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 кв. м, гостиничный комплекс в Мариуполе (Донецкая обл.) общей площадью 2226,8 кв. м, спортивный комплекс также в Мариуполе общей площадью 4279,4 кв. м, нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м.

Фонд гарантирования уже выставлял указанный пул активов на аукцион 22 октября за 1,06 млрд грн.