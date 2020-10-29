Нацполиция хочет закупить еще 159 спецавтомобилей за 87 миллионов
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Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 159 легковых спецавтомобилей на общую ожидаемую сумму 87,39 млн грн.
Согласно информации на портале ProZorro 29 октября, закупка планируется двумя лотами: 65 кроссоверов за 34,99 млн грн и 94 седана за 53,29 млн грн (т.е. соответственно 524,6 тыс. грн и 566,9 тыс. грн за один автомобиль, с НДС), сообщает Интерфакс-Украина.
Конечный срок подачи тендерных предложений – 9 ноября 2020 года, аукционы намечены на 10 ноября. Срок поставки – до 17 декабря текущего года.
Все автомобили экологического класса Евро-5 должны быть выпущены в 2020 году, спецоборудование должно включать светодиодную панель с громкоговорителем на крыше авто, радиостанцию, антивандальные чехлы задних сидений, цветографические схемы и надписи на кузове авто.
Как сообщалось, 13 октября Нацполиция подписала договоры c победителем тендера на поставку 136 автомобилей типа "седан" – ООО "Илта Львов", которое предложило сертифицированные компанией "Спец-Ком-Сервис" автомобили PGO двух модификаций (на базе Peugeot), в том числе 60 единиц за 24,36 млн грн (или 406 тыс. грн за единицу) и 250 единиц за 112,17 млн грн (448,68 тыс. грн за авто) при ожидаемых суммах соответственно 24,37 млн грн и 112,22 млн грн.
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