Нацполиция хочет закупить еще 159 спецавтомобилей за 87 миллионов

Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 159 легковых спецавтомобилей на общую ожидаемую сумму 87,39 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro 29 октября, закупка планируется двумя лотами: 65 кроссоверов за 34,99 млн грн и 94 седана за 53,29 млн грн (т.е. соответственно 524,6 тыс. грн и 566,9 тыс. грн за один автомобиль, с НДС), сообщает Интерфакс-Украина.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 9 ноября 2020 года, аукционы намечены на 10 ноября. Срок поставки – до 17 декабря текущего года.

Все автомобили экологического класса Евро-5 должны быть выпущены в 2020 году, спецоборудование должно включать светодиодную панель с громкоговорителем на крыше авто, радиостанцию, антивандальные чехлы задних сидений, цветографические схемы и надписи на кузове авто.

Как сообщалось, 13 октября Нацполиция подписала договоры c победителем тендера на поставку 136 автомобилей типа "седан" – ООО "Илта Львов", которое предложило сертифицированные компанией "Спец-Ком-Сервис" автомобили PGO двух модификаций (на базе Peugeot), в том числе 60 единиц за 24,36 млн грн (или 406 тыс. грн за единицу) и 250 единиц за 112,17 млн грн (448,68 тыс. грн за авто) при ожидаемых суммах соответственно 24,37 млн грн и 112,22 млн грн.