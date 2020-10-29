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Беларусь закрыла границу с Украиной (обновлено)

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Беларусь закрыла границу с Украиной (обновлено)

Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, такие меры связаны с эпидемиологической ситуацией в этих странах, передает государственное информагентство БЕЛТА.

Он уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил введение ограничений на въезд в Беларусь, передает Интерфакс-Украина.

Демченко отметил, что с 18.00 четверга по минскому времени вводятся определенные ограничения, фактически, запрет на въезд на территорию Беларуси.

"В то же время ничего не отмечается по ограничениям на выезд из Беларуси", – уточнил спикер Госпогранслужбы, отметив, что срок, до которого будет действовать это ограничение, не указывается.

Ранее в четверг захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу страны, сообщается на сайте президента Беларуси.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу... Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди", – сказал Лукашенко.

Лукашенко также поставил задачу по взаимодействию помощников с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре.

"Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем", – заявил он.

В то же время белорусские СМИ во второй половине дня четверга стали публиковать информацию о закрытии границы с Литвой, позднее аналогичные сведения появились по ситуации на границе с Польшей и Украиной, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", – рассказал сайте Onliner оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступали.

Очевидцы сообщают о подобной ситуации и на границе с Польшей. К примеру, микроавтобусы с пассажирами не впускают в пункте пропуска Брузги.

Мужчина, пытавшийся въехать в Беларусь из Украины, рассказал интернет-порталу Tut.by, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Стоят более 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем. Очевидцы сообщают также, что в Беларусь не пускают и со стороны латвийской границы.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  БЕЛТА


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Топ коментарі
+8
Украина на 44 месте в мире по короне, Россия на 6 м. Видимо со стороны России более здоровые едут,раз не закрыли.Логика у Лукашенко становится путинской.
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29.10.2020 19:10
+5
Не Беларусь закрыла а некто Лукашенко закрыл. Цензор еще ментально считает его Президентом РБ видимо.
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29.10.2020 19:22
+4
Все таки подумал, надо объяснить свою позицию. А то не поймут.
Общался с одной дурочкой из Беларуси.

Все бы **** ничего, но..
Ты точно уверен что это не ваши между собой воюют на Донбасе?
Война с Россией а докозательства есть?
Россия нападет на Беларусь? Да не мошет такого быть! Тывсеврешь!

Эта беседа была у нас с ней в 2018 году. Даже двух лет не прошло.
И поверьте, там таких обломленных - больше половины страны.
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29.10.2020 20:02
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Нужно еще что бы и кацапы последовали примеру Беларуси
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29.10.2020 19:07 Відповісти
Украина на 44 месте в мире по короне, Россия на 6 м. Видимо со стороны России более здоровые едут,раз не закрыли.Логика у Лукашенко становится путинской.
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29.10.2020 19:10 Відповісти
він закрив не через корону а через протести у себе
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29.10.2020 22:13 Відповісти
А на России короны нет? Или она какая то не такая?
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30.10.2020 09:16 Відповісти
на 21.
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30.10.2020 10:13 Відповісти
Не Беларусь закрыла а некто Лукашенко закрыл. Цензор еще ментально считает его Президентом РБ видимо.
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29.10.2020 19:22 Відповісти
цитата -"захвативший власть в Беларуси"
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29.10.2020 20:04 Відповісти
А кого считать презом? Тихановскую?
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30.10.2020 12:41 Відповісти
Все таки подумал, надо объяснить свою позицию. А то не поймут.
Общался с одной дурочкой из Беларуси.

Все бы **** ничего, но..
Ты точно уверен что это не ваши между собой воюют на Донбасе?
Война с Россией а докозательства есть?
Россия нападет на Беларусь? Да не мошет такого быть! Тывсеврешь!

Эта беседа была у нас с ней в 2018 году. Даже двух лет не прошло.
И поверьте, там таких обломленных - больше половины страны.
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29.10.2020 20:02 Відповісти
Вы сделали вывод о большей половине страны на основании разговора с одним человеком? Я общался в Одессе с ~30 людьми, из которых 90% говорили, что только "RT и Шарий" говорят правду. С таксистом мы чуть не убили друг друга, так он топил за РФ. "Я гражданин Советского союза, такой страны как Украина не существует". Видел таких и в Киеве, но реже. И ЛНРовцев встречал, которые зарабатывают на жизнь, крышуя ларьки и бабок на Печерской. Чего я не пойму, это того, почему до сих пор не принят закон о запрете двойного гражданства. Не было бы в Киеве столько шмнровцев с паспортами ДНР и РФ, а если были бы, то с визами, по приглашению, с подтверждением брони гостиницы и обратным билетом.

До выборов у нас было ~50% лояльных к РФ (они же за Лукашенко). Точно сказать нельзя, т.к. это были: люмпен; 100% зеков; заводчане после ПТУ (Тракторный, МТЗ); гопники из райцентров и облцентров, кроме Минска; дети лукашистов в деревнях, особенно если их друзья также дети лукашистов. Если вы живете в Минске, у вас высшее образование и нет проблем с законом, с набольшей степенью вероятности вы встретили бы запутинца 1 раз за год, так что по этому показателю (путинизм на душу населения) мы были лучше Киева сейчас еще 2 года назад.

Все радикально изменилось в этом августе. Тракторный, МТЗ и другие заводы сейчас на нашей стороне, среди них много деревенских, так что трудно сказать, сколько их осталось в деревнях. Милиционеры зондировали почву еще до выборов - куда можно уехать, возьмешь ли на работу. Сейчас за Лукашенко (а вместе с ним за РФ) около 1% населения. На митинг на Комаровке, куда свозили людей бесплатно со всей страны, удалось свезти человек 300, из которых половина была россиянами (не знали города, половина с колорадскими флагами, называли Беларусь Беларуссссией - даже 100% лукашист никогда так страну не назовет, мы вообще не знаем этого слова)

Что было в 2018, никак вообще не говорит о том, что у нас сейчас.
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30.10.2020 14:21 Відповісти
Я говорил про Беларусь.

Что до наших емелей.. Ну значит эта страна потеряна! ***** потеряна!
Либо адекватные отделяются от дегенератов и живут нормально (более менее),
либо не отделяются и дегенераты тащат всех взад.
Все, другого пути нет. Это идиотическое перетягивание канатов не закончится никогда.
А с ним и жопа в этой стране никогда не кончится.
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30.10.2020 16:23 Відповісти
Про запрет двойного гражданства забыл..

Нет резона его запрещать! Это удобная штука.
Двойное гражданство есть во многих странах ЕС, Канаде и т.д.
Запретить надо не гражданство а закрыть границу с РФ и Беларусью. ВСЕ.
Только никто ничего не закроет. Как я уже написал кобыла будет и дальше стоять на месте, пока ее не вые*ут.
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30.10.2020 16:31 Відповісти
Когда надо было закрыть границу Украины с Россией в 2014 году и прекратить беспредел в Украине, наши власти (почти все агенты ФСБ) хором выли, что это якобы невозможно. А оказывается, это можно сделать буквально за 5 минут.
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29.10.2020 20:18 Відповісти
Да, только какими усилиями..
Упс. Это Беларусь закрыла границу а не мы.
У нас вообще нихера не работает в стране. От слова совсем.
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29.10.2020 20:42 Відповісти
"наши власти (почти все агенты ФСБ)" - что то не понял, в смысле угрофинские власти "агенты ФСБ" . Жаль что не СБУ.
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29.10.2020 22:53 Відповісти
Гды ты был, когда будущий полудурок-наркоман дорогу переходил.
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29.10.2020 22:50 Відповісти
Вот и Ладно. Минские переговоры нужно перевести в какой-нибудь другой европейский город, например,- в Гаагу
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30.10.2020 04:53 Відповісти
Хотелось что бы еще и Россия закрыла...
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30.10.2020 09:14 Відповісти
просто тактично
сказал не вмешивайтесь в наши дела
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30.10.2020 10:31 Відповісти
Ну дык Лукашенко подстилка Путина.
Пора бы его в РОСТОВ отправлять. Надеюсь белорусы всё исправят и президентом будет женщина!
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30.10.2020 11:04 Відповісти
правильно. ибо нечего болотным рабам по соседям шастать.
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30.10.2020 11:37 Відповісти
Еще бы и ********* закрыл ворота в свой казлятник НАВСЕГДА нахй и можно жить спокойно.
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30.10.2020 12:21 Відповісти
Всё, не видать теперь Украине белорусских креветок, а странам Балтики - белорусской кильки...
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Лукашу каюк, це схоже Москва закрила кордон Беларусь закрыла границу с Украиной - Цензор.НЕТ 4555
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30.10.2020 13:57 Відповісти
 
 