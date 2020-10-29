Беларусь закрыла границу с Украиной (обновлено)
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Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, такие меры связаны с эпидемиологической ситуацией в этих странах, передает государственное информагентство БЕЛТА.
Он уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил введение ограничений на въезд в Беларусь, передает Интерфакс-Украина.
Демченко отметил, что с 18.00 четверга по минскому времени вводятся определенные ограничения, фактически, запрет на въезд на территорию Беларуси.
"В то же время ничего не отмечается по ограничениям на выезд из Беларуси", – уточнил спикер Госпогранслужбы, отметив, что срок, до которого будет действовать это ограничение, не указывается.
Ранее в четверг захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу страны, сообщается на сайте президента Беларуси.
"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу... Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди", – сказал Лукашенко.
Лукашенко также поставил задачу по взаимодействию помощников с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре.
"Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем", – заявил он.
В то же время белорусские СМИ во второй половине дня четверга стали публиковать информацию о закрытии границы с Литвой, позднее аналогичные сведения появились по ситуации на границе с Польшей и Украиной, передает Интерфакс-Украина.
"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", – рассказал сайте Onliner оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой.
Подтверждения этой информации из других источников пока не поступали.
Очевидцы сообщают о подобной ситуации и на границе с Польшей. К примеру, микроавтобусы с пассажирами не впускают в пункте пропуска Брузги.
Мужчина, пытавшийся въехать в Беларусь из Украины, рассказал интернет-порталу Tut.by, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Стоят более 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем. Очевидцы сообщают также, что в Беларусь не пускают и со стороны латвийской границы.
Будь ласка, зачекайте...
Общался с одной дурочкой из Беларуси.
Все бы **** ничего, но..
Ты точно уверен что это не ваши между собой воюют на Донбасе?
Война с Россией а докозательства есть?
Россия нападет на Беларусь? Да не мошет такого быть! Тывсеврешь!
Эта беседа была у нас с ней в 2018 году. Даже двух лет не прошло.
И поверьте, там таких обломленных - больше половины страны.
До выборов у нас было ~50% лояльных к РФ (они же за Лукашенко). Точно сказать нельзя, т.к. это были: люмпен; 100% зеков; заводчане после ПТУ (Тракторный, МТЗ); гопники из райцентров и облцентров, кроме Минска; дети лукашистов в деревнях, особенно если их друзья также дети лукашистов. Если вы живете в Минске, у вас высшее образование и нет проблем с законом, с набольшей степенью вероятности вы встретили бы запутинца 1 раз за год, так что по этому показателю (путинизм на душу населения) мы были лучше Киева сейчас еще 2 года назад.
Все радикально изменилось в этом августе. Тракторный, МТЗ и другие заводы сейчас на нашей стороне, среди них много деревенских, так что трудно сказать, сколько их осталось в деревнях. Милиционеры зондировали почву еще до выборов - куда можно уехать, возьмешь ли на работу. Сейчас за Лукашенко (а вместе с ним за РФ) около 1% населения. На митинг на Комаровке, куда свозили людей бесплатно со всей страны, удалось свезти человек 300, из которых половина была россиянами (не знали города, половина с колорадскими флагами, называли Беларусь Беларуссссией - даже 100% лукашист никогда так страну не назовет, мы вообще не знаем этого слова)
Что было в 2018, никак вообще не говорит о том, что у нас сейчас.
Что до наших емелей.. Ну значит эта страна потеряна! ***** потеряна!
Либо адекватные отделяются от дегенератов и живут нормально (более менее),
либо не отделяются и дегенераты тащат всех взад.
Все, другого пути нет. Это идиотическое перетягивание канатов не закончится никогда.
А с ним и жопа в этой стране никогда не кончится.
Нет резона его запрещать! Это удобная штука.
Двойное гражданство есть во многих странах ЕС, Канаде и т.д.
Запретить надо не гражданство а закрыть границу с РФ и Беларусью. ВСЕ.
Только никто ничего не закроет. Как я уже написал кобыла будет и дальше стоять на месте, пока ее не вые*ут.
Упс. Это Беларусь закрыла границу а не мы.
У нас вообще нихера не работает в стране. От слова совсем.
сказал не вмешивайтесь в наши дела
Пора бы его в РОСТОВ отправлять. Надеюсь белорусы всё исправят и президентом будет женщина!