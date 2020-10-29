Беларусь закрыла границу с Украиной (обновлено)

Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, такие меры связаны с эпидемиологической ситуацией в этих странах, передает государственное информагентство БЕЛТА.

Он уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил введение ограничений на въезд в Беларусь, передает Интерфакс-Украина.

Демченко отметил, что с 18.00 четверга по минскому времени вводятся определенные ограничения, фактически, запрет на въезд на территорию Беларуси.

"В то же время ничего не отмечается по ограничениям на выезд из Беларуси", – уточнил спикер Госпогранслужбы, отметив, что срок, до которого будет действовать это ограничение, не указывается.

Ранее в четверг захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу страны, сообщается на сайте президента Беларуси.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу... Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди", – сказал Лукашенко.

Лукашенко также поставил задачу по взаимодействию помощников с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре.

"Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем", – заявил он.

В то же время белорусские СМИ во второй половине дня четверга стали публиковать информацию о закрытии границы с Литвой, позднее аналогичные сведения появились по ситуации на границе с Польшей и Украиной, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", – рассказал сайте Onliner оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступали.

Очевидцы сообщают о подобной ситуации и на границе с Польшей. К примеру, микроавтобусы с пассажирами не впускают в пункте пропуска Брузги.

Мужчина, пытавшийся въехать в Беларусь из Украины, рассказал интернет-порталу Tut.by, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Стоят более 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем. Очевидцы сообщают также, что в Беларусь не пускают и со стороны латвийской границы.