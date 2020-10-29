Зеленский поручил расследовать решение КС об отмене декларирования (обновлено)

Президент Владимир Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом (КС) решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Об этом Зеленский сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает Интерфакс-Украина.

"Главные вопросы – почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного Суда, их решения и так далее", – сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

"Чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как беотлагательные", – сказал президент.

При этом глава государства отметил, что из-за решения КС невозможно назначить на должности в органах местного самоуправления избранных на прошедших в воскресенье местных выборах лиц.

"У нас сейчас проблема даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов. По сообщению НАПК, без внесенных этим решением Конституционного Суда полномочий по проведению специальной проверки нельзя назначить избранных лиц на должности в органах местного самоуправления… Потому нужно детально проработать всю проблематику, которую, к сожалению, мы получили после решения Конституционного Суда", – сказал Зеленский.

Очертив круг проблем, возникших в свете решения КС, глава государства отметил необходимость срочного их решения.

"У нас очень мало времени, хочу, чтобы у нас начался диалог, и самое главное – чтобы мы вышли с решениями после нашего сегодняшнего заседания СНБО", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.