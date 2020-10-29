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Зеленський (2229) КС (160) електронне декларування (413) НАЗК (451)

Зеленский поручил расследовать решение КС об отмене декларирования (обновлено)

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Зеленский поручил расследовать решение КС об отмене декларирования (обновлено)

Президент Владимир Зеленский обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом (КС) решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Об этом Зеленский сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает Интерфакс-Украина.

"Главные вопросы – почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного Суда, их решения и так далее", – сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

"Чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как беотлагательные", – сказал президент.

При этом глава государства отметил, что из-за решения КС невозможно назначить на должности в органах местного самоуправления избранных на прошедших в воскресенье местных выборах лиц.

"У нас сейчас проблема даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов. По сообщению НАПК, без внесенных этим решением Конституционного Суда полномочий по проведению специальной проверки нельзя назначить избранных лиц на должности в органах местного самоуправления… Потому нужно детально проработать всю проблематику, которую, к сожалению, мы получили после решения Конституционного Суда", – сказал Зеленский. 

Очертив круг проблем, возникших в свете решения КС, глава государства отметил необходимость срочного их решения.

"У нас очень мало времени, хочу, чтобы у нас начался диалог, и самое главное – чтобы мы вышли с решениями после нашего сегодняшнего заседания СНБО", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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.А на заседании СНБО сегодня не звучало предложение возобновить смертную казнь за попытки государственного переворота и разрушения государственного строя - кое что из этого подходит под это решение КС. Судьи КС возомнили себя Богами со вседозволенностью, в т.ч. и сокрытие не заработанных доходов и целых состояний. И это решение этих судей произошло после попытки Президента путем опроса выяснить отншение народа к пожизненному заключению за не законное обогащение. Видно у некоторых судей после этого защекотало в заднице и они решили похоронить атикоррупционную борьбу. После такого фортеля этот состав КС нужно срочно расформировать, иначе завтра мы можем все оказаться совсем в другой стране и не исключено, что в концлагерях. Решит ли эту проблему Президент или это всё Большой театр?
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29.10.2020 21:42 Відповісти
Мы уже давно живем в концлагере этой другой страны, только это не все замечают.
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30.10.2020 08:01 Відповісти
сцко! сам зробив і сам рішає...
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30.10.2020 01:26 Відповісти
у нас все было и у нас все будет, можно так и записать в Конституции и закрыть вопрос
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30.10.2020 05:41 Відповісти
А чё Владимир Александрович так распереживался? Может как раньше - креативненький видосик с дурацким опросиком и дела ж наладятся? Шо? Нет? Господа-партнёры, а точнее - вершители судеб незалежной, дефолтом с визами пригрозили? Так ничего ж страшного - ну подумаешь, держава потеряет управляемось: может какие-то негодяи злодеи возлюбленных чад на органы реализуют, благоверную на глазах попользуют, самого зажмурят - в конце концов, мы ж все смертные.
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30.10.2020 05:53 Відповісти
Есть закон о защите личных данных. Личные данные чиновников среднего и малого звена благодаря е -декларированию гуляют в сети.Там можно все увидеть и детей и родителей и хатки в селе и что продал машину и площадь огорода и т. д. Но это же явная небезпека и человеку и членам его семьи.Эти данные могут использоваться для чего угодно,шантажа,грабежа. Вот КС и признал некоторые положения Закона неконстиуционными.
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30.10.2020 11:23 Відповісти
Конституционный суд признал те положения закона неконститционными, которые использовались для давления на чиновников с целью принудить из действовать противоправно или найти способ как их уволить причем не просто, а с "волчьим билетом". Причем чиновников высшего звена не трогали.
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30.10.2020 11:27 Відповісти
Плять ты хоть копипасти на разные сайты..или хотя бы на разные ветки. ) И украинский подучи если уж тебя на это направление поставили)
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30.10.2020 12:32 Відповісти
 
 