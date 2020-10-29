Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Президент Владимир Зеленский применил право вето к принятому Верховной Радой закону об электронных коммуникациях (№3014) и 29 октября вернул в парламент со своими предложениями.

Об этом свидетельствует информация о этапах прохождения документа на сайте Верховной Рады.

В своих предложениях президент указывает, что ряд положений закона не соответствует Конституции. Кроме того, документ упраздняет требования к структуре собственности компаний в информационной сфере, которые не могут принадлежать офшорным компаниям или резидентам страны-агрессора.

Президент также не согласен с положением, что информация об электронных коммуникационных услугах, полученных конечным пользователем, может предоставляться только при наличии решения суда, поскольку сейчас в исключительных неотложных случаях предусмотрена возможность начать проведение негласного мероприятиядо вынесения постановления следственного судьи.

Как сообщалсь, Верховная Рада приняла новый закон "Об электронных коммуникациях" 30 сентября

Закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Что изменит закон об электронных коммуникациях