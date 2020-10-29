БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1135 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВлада
703 0
вето (51) закон (1330) Зеленський (2228) електронні послуги (70)

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Новини БізнесЦензор Технології Влада

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Президент Владимир Зеленский применил право вето к принятому Верховной Радой закону об электронных коммуникациях (№3014) и 29 октября вернул в парламент со своими предложениями.

Об этом свидетельствует информация о этапах прохождения документа на сайте Верховной Рады.

В своих предложениях президент указывает, что ряд положений закона не соответствует Конституции. Кроме того, документ упраздняет требования к структуре собственности компаний в информационной сфере, которые не могут принадлежать офшорным компаниям или резидентам страны-агрессора.

Президент также не согласен с положением, что информация об электронных коммуникационных услугах, полученных конечным пользователем, может предоставляться только при наличии решения суда, поскольку сейчас в исключительных неотложных случаях предусмотрена возможность начать проведение негласного мероприятиядо вынесения постановления следственного судьи.

Как сообщалсь, Верховная Рада приняла новый закон "Об электронных коммуникациях" 30 сентября

Закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Что изменит закон об электронных коммуникациях  

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 