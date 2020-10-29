Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", которая призвана привести его в соответствие с принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующее постановление №997 от 26 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, по сравнению с последней действовавшей редакцией устава (постановление Кабмина №226 от 6 марта 2019 года) состав наблюдательного совета расширен с пяти до семи членов, с сохранением большинства за независимыми.

При этом в компетенцию набсовета включено утверждение стратегии и миссии компании и группы, а также принятие решения об избрании и прекращении полномочий главы и членов правления и подача кандидатуры главы правления на утверждение собранию акционеров.

Состав правления установлен в составе пяти человек, тогда как ранее его количественный состав был на усмотрение собрания.

Как сообщалось, на минувшей недел Кабинет министров утвердил политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже. В самом "Нафтогазе" заявили о планах выйти на IPO через несколько лет.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.