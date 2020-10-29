Глава скандального Окружного админсуда Киева не является на заседания по расследованию НАБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во второй раз отложил судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за неявки подозреваемого и его адвокатов.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября.

Как сообщалось, 1 октября судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Кроме того, адвокат председателя ОАСК пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако апелляционный суд производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Ранее в августе Печерский райсуд Киева также удовлетворил жалобу другого подозреваемого по этому делу – заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова. Тем решением суд обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело пленок ОАСК и передать другому органу. Сейчас указанное решение оспаривается в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.