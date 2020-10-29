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Кабмін (7239) приватизація (1195) Артемсіль (96) ДПЗКУ (183)

Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины"

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Кабмин отменил решение о приватизации

Кабинет министров вывел из перечня объектов большой приватизации государственной собственности госпредприятие "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины".

Соответствующее распоряжение Кабмина от 21 октября 2020 года №1329-р обнародовано на сайте правительства.

Как сообщалось, после смены правительства в апреле глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин затягивает передачу для приватизации ряда объектов, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины".

Кабмин под руководством Алексея Гончарука за день до его увольнения в начале марта сообщил о решении передать ФГИ 431 государственный объект, в том числе 100% акций крупных государственных предприятий, среди которых ГПЗКУ, ГАК "Хлеб Украины", АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее завод "Большевик"), "Артемсоль".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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спиртзаводы забери обратно и продай по нормальной цене а не по 50 лямов гривень
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29.10.2020 18:52 Відповісти
"Кормушки", низзя!!! Ничего в стране не меняется. Ждём когда будет социальный взрыв. Коронавирус на дворе,не улетите никуда. А у основной массы украинцев УЖЕ наступила третья стадия "зубожиння"( меняют доляры). Впереди( после ограбления банкоматов) "законные" требования охлоса( по немногим сообщениям о пытках и похищениях, это уже началось). Зеленский поставте Саакашвили- иначе все.
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30.10.2020 03:40 Відповісти
 
 