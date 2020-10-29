Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины"

Кабинет министров вывел из перечня объектов большой приватизации государственной собственности госпредприятие "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины".

Соответствующее распоряжение Кабмина от 21 октября 2020 года №1329-р обнародовано на сайте правительства.

Как сообщалось, после смены правительства в апреле глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин затягивает передачу для приватизации ряда объектов, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины".

Кабмин под руководством Алексея Гончарука за день до его увольнения в начале марта сообщил о решении передать ФГИ 431 государственный объект, в том числе 100% акций крупных государственных предприятий, среди которых ГПЗКУ, ГАК "Хлеб Украины", АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее завод "Большевик"), "Артемсоль".