Аграрии получили 762 миллиона компенсации процентов по кредитам, – Минэкономики

Минэкономики утвердило распределение средств в размере 257,4 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Средства получат более 3,6 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки.

Как сообщает пресс-служба министерства, общая сумма выплат на сегодня составляет почти 762 млн грн.

"Правительственная программа удешевления кредитов работает с 2000 года и за время реализации зарекомендовала себя как эффективный и действенный ресурс для привлечения финансов в агропромышленный комплекс. За январь-сентябрь текущего года в соответствии с планом уже фактически использовано 63,4% средств", - прокомментировал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК составил 74,0 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 17,6 млрд грн, в том числе:

По видам кредитов:

краткосрочных - 8,1 млрд грн (45,8%);

среднесрочных - 4,3 млрд грн (24,5%);

долгосрочных - 5,2 млрд грн (29,7%).

По видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства - 3 млрд грн (17,1%);

другие области - 14,6 млрд грн (82,9%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества, участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 32 банка.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" в 2020 году предусмотрено 1,2 млрд грн.