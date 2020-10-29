Владелец "Киевстара" объявил о продаже бизнеса в Армении

Холдинг VEON (владелец украинского оператора "Киевстар" и российского "Билайн") объявил, что договорился о продаже своего бизнеса в Армении "VEON Armenia" компании Team LLC соучредителей местного оператора связи UCom.

Как сообщили в компании, сумма сделки составит $51 млн, что равно мультипликатору 2,9хEV/EBITDA за 2019 год, передает Интерфакс.

В VEON объяснили сделку желанием упростить структуру бизнеса группы и сосредоточиться на рынках с привлекательными перспективами долгосрочного роста.

В июле сделку разрешила госкомиссия по защите экономической конкуренции Армении. Ожидается, что сделка будет скоро закрыта.

Team LLC – телекоммуникационная компания, зарегистрированная в середине мая 2020 года соучредителями армянской телеком-компании Ucom братьями Айком и Александром Есаянами.

В апреле 2020 года гендиректор UCom Айк Есаян и все руководство компании по причине разногласий между акционерами заявили о прекращении своих обязанностей. Тогда же братья Есаяны, которые владели 5,94% акций в UCom, обратились с предложением выкупить долю остальных собственников за 34 млрд драмов ($70 млн), но предложение было отклонено.

После этого Айк Есаян сообщил, что создал новую телекоммуникационную компанию "Олнет" (в дальнейшем переименована в Team).

"ВЕОН Армения" предоставляет услуги связи в стране с 1995 года, с 2008 года работает под брендом Beeline.

После выхода из бизнеса в Армении VEON остается на девяти рынках: это Россия, Пакистан, Украина, Казахстана, Алжир, Бангладеш, Узбекистан, Кыргызстан и Грузия.

Международная группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.