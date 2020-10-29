АМКУ оштрафовал "Интерпайп" Пинчука и еще три компании

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 69,3 млн грн "Интерпайп" Виктора Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства.

Кроме "Интерпайпа", были оштрафованы компании "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

АМКУ наложила штраф в связи с злоупотреблении монопольным положением на рынке поставки колес.

В пресс-службе компании "Интерпайп" отметили, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

"Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. "Интерпайп" будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин. Подавая подобные жалобы в АМКУ недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защищитил себя от украинских колёс 39% заградительной пошлиной", - говорится в сообщении компании.