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Кабмин ввел "единое окно" для вывоза культурных ценностей за границу

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Кабмин ввел

Кабинет министров на заседании 28 октября внес изменения в Порядок выдачи свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Теперь, согласно постановлению, такие свидетельства будет выдавать Государственная служба охраны культурного наследия Украины и вносить их в день выдачи в единый государственный информационный вебпортал "Единое окно для международной торговли" в форме электронных документов, заверенных квалифицированной электронной подписью", – сказано в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №963 от 25 ноября 2015 года.

Автор: Михайло Орлюк
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