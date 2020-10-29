Минэкономики предложило разработать Меморандум по форвардным контрактам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает участникам зернового рынка разработать совместный и компромиссный Меморандум по выполнению форвардных контрактов.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Сохранение баланса и стабильности в отношениях между производителями, трейдерами и переработчиками, а также решения спорных моментов является важной задачей для нас. В таких ситуациях Министерство выступает как открытая платформа, на которой совместно со всеми сторонами мы должны искать взаимовыгодный формат урегулирования сложных ситуации, в том числе и по форвардным контрактам. И одним из таких форматов может стать Меморандум, ведь практика использования подобных документов уже показала свою действенность", – сказал Петрашко.

Он отметил, что Меморандум – это не обязывающий документ, но это важный ориентир движения для его участников.

Министр призвал всех представителей активно включиться в процесс наработки общего и взаимовыгодного Меморандума, который бы максимально учитывал интересы всех сторон.