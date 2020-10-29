Фонд госимущества на смог найти покупателя на шестой завод "Укрспирта"

Аукцион по продаже Лужанского спиртзавода в Черновицкой области не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно данным на сайте "ProZorrо.Продажи", его стартовая цена составляла 17,32 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Объект расположен в пгт Лужаны Кицманского района. Суточная мощность производства – 3 тыс. дал. Тип производимой продукции – технические жидкости (растворители). Год основания – 1910, модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено.

В то же время Бершадский спиртовой завод ГП "Укрспирт" в Винницкой области на аукционе в среду приобрело ООО "Аква Солар Инвест" по стартовой цене – 19,81 млн грн,

Согласно данным "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подала лишь одна компания.

Бершадский спиртзавод расположен в городе Бершадь Винницкой области. Суточная мощность производства спирта – 2,8 тыс. дал. Год основания – 1851, модернизации – 2018 год. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Аква Солар Инвест" является Феликс Луцкий. Компания создана в декабре 2019 года и специализируется на покупке и продаже недвижимого имущества.

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Как сообщалось, четвертый объект госпредприятия "Укрспирт" – Лопатинский спиртзавод во Львовской области – был продан ООО "Офис Инвестиций" на аукционе 28 октября за 50 млн грн.

22 октября продал на аукционе третий объект "Укрспирта" – Овечацкий спиртзавод в Винницкой области – за 52 млн грн при стартовой цене 19,8 млн грн.

Второй объект "Укрспирта" – Артемовский спиртзавод в Харьковской области – 20 октября на торгах за 50 млн грн приобрело ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар", которое управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

На состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренциибыл продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".